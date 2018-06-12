الصوت والضوء تضىء الأهرامات احتفالا باختيار مصر راعيا إقليميا لكأس العالم

كتب عبد الحليم سالم

بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال والأثار ووزارتي السياحة والاستثمار، ساهمت شركة مصر للصوت والضوء والتنميه السياحية في إضاءة الأهرامات وأبو الهول احتفالا بانعقاد المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان مصر راعيا إقليميا فى فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2018 فى روسيا اليوم.

وصرح سامح سعد رئيس الصوت والضوء، أنه تحت رعايه الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبة تمت إضاءة الاهرامات بعلم مصر وكاس العالم وذلك احتفالا باعلان مصر الراعى الاقليمي لهذا الحدث العالمي والذ ي سيعود بالنفع على السياحة المصرية كدعاية غير مباشرة لها.

وأضاف سعد أن الصوت والضوء كثيرا ماتضئ الاهرامات فى مناسبات مصر العديدة والمختلفه فيذكر انها قد اضاءت الاهرامات فور تاهل منتخب مصر كاس العالم فى اكتوبر العام الماضي.