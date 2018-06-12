الصحة: نشر مفتشى الأغذية بالأسواق لمنع تسرب المنتجات الفاسدة خلال العيد

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أنه تم تشديد الرقابة على الأسواق خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، لمنع وصول الأغذية الفاسدة إلى المواطنين.

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لــ "اليوم السابع"، أنه تم نشر مفتشى الأغذية فى الأسواق المنشرة بالجمهورية لكشف المخالفين ومحاسبتهم، مضيفاً أن هناك غرفة عمليات وقائية سيتم تشكيلها لمتابعة الأسواق.

وأوضح علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزاة الصحة، أنه تم التنبية على مراقبى الأغذية بالتركيز على الشوادر الخاصة ببيع الأغذية وسلاسل السوبر ماركت الكبيرة.