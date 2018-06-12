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الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو في قضية فساد شركة اتصالات

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:37 م
الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو في قضية فساد شركة اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
رويترز
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قال راديو إسرائيل، إن الشرطة استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بشأن معاملاته المزعومة مع أكبر شركة اتصالات إسرائيلية في واحدة من ثلاث قضايا فساد تلقى بظلالها على مستقبله السياسي.

وتوقفت سيارة تقل ضباط شرطة عند مدخل المقر الرسمى لرئيس الوزراء بينما طالبت مجموعة من المحتجين نتنياهو بالاستقالة على خلفية التحقيقات.

وامتنعت الشرطة عن التعليق، لكن راديو إسرائيل قال إنه جرى استجواب نتنياهو بشأن مزاعم عن منحه مزايا من جهات تنظيمية لشركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك) مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع إخبارى يسيطر عليه مالك الشركة.

ونفى نتنياهو، الذي استجوب مرتين من قبل فيما يطلق عليها القضية 4000، وشركة بيزك ارتكاب أي مخالفات.

 


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