الرئيسية أخبار عالمية الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو بشأن بيع غواصة ألمانية لإسرائيل الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:37 م رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو رويترز إضافة تعليق قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو لأول مرة فى إطار تحقيق بشأن بيع غواصة ألمانية لإسرائيل. وأوضح المتحدث أن نتنياهو رحب بفرصة "توضيح" الأمور بشأن صفقة الغواصة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو في قضية فساد شركة اتصالات المانيا اسرائيل اخبار المانيا اخبار اسرائيل اخبار العالم اخبار العالم اليوم وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة "القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة