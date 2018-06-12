الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو بشأن بيع غواصة ألمانية لإسرائيل

رويترز

قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو لأول مرة فى إطار تحقيق بشأن بيع غواصة ألمانية لإسرائيل.

وأوضح المتحدث أن نتنياهو رحب بفرصة "توضيح" الأمور بشأن صفقة الغواصة.