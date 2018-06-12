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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:12 ص
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الشرطة الأمريكية تنفى وجود مسلحين فى مبنى وزارة العدل

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:52 ص
الشرطة الأمريكية تنفى وجود مسلحين فى مبنى وزارة العدل عناصر من الشرطة الأمريكية
واشنطن أ ش أ
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أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، خلو وزارة العدل من أى مسلح، بعد أن استجابت لتقارير تحدثت عن وجود شخص يحمل السلاح فى المبنى.

وأكدت الشرطة، وفقا لراديو (سوا) الأمريكى أن الإبلاغ عن وجود مسلح أمس الإثنين، داخل وزارة العدل لا أساس له.

وأعادت السلطات فتح شارعين قرب الوزارة بعد إغلاقهما، فيما أظهرت صور من عين المكان استمرار الانتشار الكثيف للأمن.

وكانت الشرطة الأمريكية فى العاصمة واشنطن أعلنت فى وقت سابق أمس أنها استجابت لتقارير عن وجود مسلح داخل مبنى وزارة العدل، وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن الموظفين يحتمون داخل المبنى.

 


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