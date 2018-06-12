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السيسي: "قالوا لى الحكومة اللى هتمشى تشيل قرار إجراءات الدعم لكن رفضت"

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:48 م
السيسي: "قالوا لى الحكومة اللى هتمشى تشيل قرار إجراءات الدعم لكن رفضت" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الظروف التى تمر بها مصر تحتاج إلى تكاتف وتحمل الجميع، مضيفاً: "الناس اللى تعرفني عارفة إنى ممكن ما أكلش وما اشربش ومحدش يجاملنى.. وقسماً بالله ممكن أمشي 10 كيلو ومركبش مع حد عربيته ويجاملنى".
 
وطالب السيسي من كافة أبناء الشعب المصري ألا يعطوا ظهورهم لمصر، وعليهم ان يكونوا حريصين على الوقوف بجانبها في مواجهة التحديات الحالية، مضيفا : "أنا مدتش ظهري ليها وكان ممكن نأجل الإصلاحات الاقتصادية الحالية للي جاي بعد كده.. ولكن أنا هتحاسب أمام ربنا .. أنا بتصدي للتحديات والمشاكل .. وقالولي الحكومة القديمة تشيل إجراءات رفع الدعم التي ستتخذها الدولة الفترة المقبلة ولكنني رفضت العمل بهذه الطريقة، وده ميصحش، وأنا مش بعمل كده".  
 
وحذر الرئيس السيسي من معدلات الزيادة السكانية، مؤكداً ضرورة مراعاة الظروف التى تمر بها مصر ، مشددا: "يعنى كل أسرة يبقي عندها طفل فى الأول وبعد 3 او 4 سنوات يجيب طفل تاني، وإلا ميسألش مصر هيأكلهم منين".
 
وأوضح الرئيس: "كيلو الكهرباء يكلفنا 140 قرشا، ولو واحد بياخد 50 كيلو بيكلف مصر 70 جنيها.. أنا عايش فى الكلام دا بقالى أكتر من 30 سنة بحلم أشوفها دولة قوية فتية".
 
وطلب الرئيس من المواطنين الذين عليهم ضرائب للدولة بضرورة الالتزام بدفعها نظراً للظروف الحالية.

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الله

ابن بلد وانسان

قريبا جدا ستعرفون من هو ذلك الرجل عند الله قريبا من مطوبس كفر الشيخ

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