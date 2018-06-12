السكة الحديد تطرح للحجز اليوم مقاعد 3 قطارات مكيفة إضافية للصعيد

كتب رضا حبيشى

تطرح هيئة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، مقاعد 3 قطارات مكيفة إضافية للحجز أمام المسافرين تقوم رحلات إلى الصعيد غدًا الأربعاء، بجانب استكمال طرح مقاعد قطارين تقوم برحلات لخطوط الصعيد مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بجانب قطارات جدول التشغيل الطبيعى.

وتشمل القطارات التى ستطرح الهيئة تذاكرها للحجز بشبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية قطار مخصوص مكيف رقم 1934 من القاهرة ـ أسوان يقوم من القاهرة الساعة 22.45 ليصل إلى أسوان 10.55 صباح اليوم التالى، وقطار مكيف 1936 القاهرة ـ أسوان يقوم من القاهرة 23.20 ويصل أسوان 11.40 صباح اليوم التالى، وقطار مكيف رقم 1940 الإسكندرية ـ أسوان يقوم من الإسكندرية 21.45 ويصل أسوان 13.05 ظهر اليوم التالى.

وتستكمل الهيئة طرح مقاعد قطارى رقمى 1934 القاهرة ـ أسوان و1936 القاهرة ـ أسوان للحجز أمام المسافرين اليوم الثلاثاء، حيث سيقومان برحلاتهما مساء اليوم، بجانب تشغيل قطارين مميزين سيقومان فى ميعادى 09.25 و15.10 ويصلان أسوان 22.25 و04.20 على التوالى.

يذكر أن السكة الحديد بدأت طرح مقاعد القطارات الإضافية من السبت الماضى لمواجهة الإقبال المتزايد على السفر خلال فترة العيد، بجانب قطارات جدول التشغيل اليومى الطبيعى.