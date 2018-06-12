الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، حالة الطوارئ القصوى، للتيسير على المواطنين استعداد لعيد الفطر المبارك، من خلال مضاعفة كميات السلع الغذائية بمنافذها من خلال طرح منتجاتها بأسعار مخفضة، وطرح كعك العيد والبسكويت، وتهيئة الحدائق التابعة لها لاستقبال الزائرين و تشديد الرقابة على اسواق اللحوم .

وقال الدكتور إيهاب عبدالباقى عيسوى مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن المعهد بدء بطرح 3 طن ونصف من كعك العيد بعدد 3500 علبة كعك، وسعر العلبة يتراوح مابين 50 إلى 70 جنيها للكيلو، وهو يقل كثيرا عن الأسعار فى الأسواق على أن يتم بيعها فى منافذ وزارة الزراعة ومركز بحوث تكنولوجيا الأغذية .

وأضاف مدير معهد تكنولوجيا الاغذية، أن العلبة شاملة الكعك والبسكويت والبيتى فور والغريبة فى العلبة الواحدة، مشيرا إلى أن عملية الطرح اليومى ستكون محدودة طبقا للطلب وأماكنيات وحدات الإنتاج البحثية بمركز البحوث الزراعية.

وقال المهندس أسامة رسمى، مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه استعداد لعيد الفطر المبارك، تقرر مضاعفة أكثر من 25 سلعة معروضة سواء من اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان ومنتجات مختلفة من السلع الغذائية ومواد البقالة والخضر والفاكهة، بالمنافذ التابعة لوزارة الزراعة، والعديد من المنتجات المطروحة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة إن هناك تكليفات للهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بتكثيف عمليات الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتهما خاصة مع تزايد الطلب والمعروض منها خلال العيد، لضمان سلامة تلك المنتجات حفاظاً على صحة المواطنين، مع تجهيز غرف للطوارىء بمديريات الطب البيطرى على مدار 24 ساعة لتلقى أى شكاوى من المواطنين وابلاغها لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم للتحقق منها وحها فى حينه.

وقرر وزير الزراعة، إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، كذلك حدائق الأورمان، والمنتزهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، ووضع خطة تفصيلية وتنفيذية طوال أيام العيد بهذه الحدائق لمواجهة الزحام أو أية طوارئ، فضلاً عن الحد تكدس الزائرين على الأبواب، من خلال زيادة منافذ بيع التذاكر، وزيادة أعداد العاملين على الأبواب، كذلك ضررورة الحفاظ على نظافة تلك الحدائق لتبدو فى أبهى صورها وتهيئتها بشكل مستمر لاستقبال المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأكد" البنا"، أن هناك تنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات، ومرفقى الاسعاف والمطافئ، لتوفير الخدمات الطارئة بالحدائق، تحسباً لأية ظروف كذلك تم تدريب العاملين بالحدائق على خطط الطوارئ فى الأزمات المختلفة للتعامل معها، مشدداً على تواجد أفراد الأمن الإدارى على مدار الـ24ساعة لتأمين الحدائق بنظام النوبتجيات.

ونبه "البنا" على مسئولى الحدائق على التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، لنشر الوعى البيئى بين الجمهور والتعريف بدور الحديقة الترفيهى والثقافى للحفاظ على الحياة البرية والنباتية، مع وضع صندوق للشكاوى والمقترحات على أبواب الحدائق، كذلك ضرورة وضع لوحات وأسهم ارشادية حديثة وخرائط جديدة كدليل للحدائق لمساعدة الزائرين أثناء التجول، لضمان أن تشمل الزيارة طابعاً ترفيهيا وثقافياً.