"الزراعة": حزمة توصيات لحدائق الخوخ والمشمش تجنبًا للأمراض خلال يونيو

أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة توصيات فنية وإرشادية لمزارعى حدائق الخوخ والمشمش خلال شهر يونيو الجارى، تجنبا من الآفات والأمراض التى تؤثر على إنتاجية المحصول.

وقال التقرير، أن من أهم العمليات، التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم فى الأشجار الصغيرة والكبيرة، جمع القواقع وجميع الصدف الخاصة بها أثناء البيات الصيفى وحرقها، التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة، فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة، استكمال برنامج جمع الثمار فى الأصناف المبكرة ومتوسطة النضج، جمع الثمار المصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق أو دفن هذه، الثمار لأنها مصدر للعدوى من محصول لأخر، مراعاة وقف الرش الحشرى بمدة كافية قبل الجمع فى الأصناف المبكرة، الإنتهاء من جمع محصول المشمش والأصناف المبكرة فى الخوخ.

وعن التسميد: أضاف تقرير المحاصيل البستاينة ،أنه بالنسبة للاشجار التى تروى بالغمر: الأشجار عمر سنة الى عامان يتم إضافة 150 سم سلفات نشادر أو نترات نشادر، يتم إضافة 100 جم سماد مركب للأشجار اقل من 4 سنوات و300 جم للأشجار الكبيرة ـ يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم، ويكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميده فى الشهر.

وعن تسميد أشجار الخوخ التى تروى بالتنقيط: الرية الأولى: يضاف 2 كجم سلفات نشادر، الرية الثانية: يضاف 2 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19، الرية الثالثة: يضاف 2 كجم سلفات بوتاسيوم، يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر، يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بالتبادل مع 1لتر حامض كبرتيك مرة كل 15 يوم.

التسميد الورقى يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كما ياتى 300 جم حديد مخلبى + 150 جم زنك مخلبى + 150 جم منجنيز مخلبى + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200 جم يوريا ( لرفع كفاءة الأمتصاص ).

وتابع تقرير الحاصلات الزراعية، أن برنامج الرى:الاستهلاك المائى حسب الأعمار االمختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط ( لتر / يوم / شجرة ) عمر الأشجار/ السنة الأولى / السنة الثانية / السنة الثالثة / السنة الرابعة /ريونيو / 20 / 25 / 30 / 30 / عمر الأشجار/ السنة الخامسة / اكبر من 6، يونيو / 40 / 45-55.