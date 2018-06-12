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الرى: اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع حدوث أزمات بالمياه فى عيد الفطر

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:30 ص
الرى: اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع حدوث أزمات بالمياه فى عيد الفطر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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أكد المهندس عبد الطيف خالد رئيس قطاع الرى، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لمنع حدوث أى أزمة من شأنها التأثير على منظومة المياه، وخصوصا فى فترة العطلات والإجازات وذلك بالمناطق الحرجة بشبكة الرى.
 
وأضاف خالد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تكليف الإدارات المركزية باتخاذ اللازم نحو تجهيز المعدات فى حالة حدوث أى طوارئ خلال فترة الإجازات.
 
وأشار عبد اللطيف، إلى أنه تم التشديد على الإدارة المركزية لشئون المياه والإدارات العامة التابعة لها، بالمتابعة على مدار الساعة، وعدم إعطاء أى ميزة لأى إدارة إلا فى حاجة الطلب من الإدارة والاعتماد على البرك فى حالة أى زيادة.
 
وأوضح خالد، أنه تم تكليف مديرو العموم والمفتشين ومديرى الهندسات ومهندسى المراكز بضرورة التواجد بمقر العمل خلال إجازة عيد الفطر، وعدم غلق التليفونات المحمولة نهائيا ومتابعة مناسيب المياه بالترع الرئيسية والفرعية ونهايات الترع والمصارف ومحطات الرى والصرف واتخاذ كافة الإجراءات الفورية لصالح العمل مع ضرورة الإبلاغ عن أى مشكلات قد تحدث.
 
وأكد عبد اللطيف، أنه تم وضع جسور الترع تحت المراقبة، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم تمكين المخالفين من استغلال فترة الإجازات الرسمية فى عمل أى مخالفات أو توسعات فى مخالفات قائمة على منافع الرى.
 
وأشار خالد، إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتشديد الحراسات حول المنشآت الحيوية بالإدارة. 
 
 

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