الرئيس اللبنانى: المسلمون والمسيحيون يعيشون جنبا إلى جنب فى سلام ومحبة

بيروت (أ ش أ)

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون إن المذاهب الإسلامية والمسيحية تعيش جنبا إلى جنب فى لبنان فى حالة من الوئام والمحبة، مؤكدا أن الاعتدال الذى تعيشه لبنان هو محل فخر من جانب جميع اللبنانيين "ونشعر أن بإمكاننا التعايش مع أى شعب وحضارة".

جاء ذلك خلال استقبال "عون" وفدا من المجلس الأعلى لاتحاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكنيسة الادفنتست الانجيلية وجامعة الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس اللبنانى إلى أن التزام الايمان هو التزام حر وليس مفروضا على الإنسان، وهو الأمر الذى أوجد حالة الاعتدال والتعايش التى تشهدها لبنان.

وأضاف أنه رغم صغر مساحة لبنان إلا أن شعبه يغطى العالم بأسره.. معربا عن سعادته بانتشار المدارس الأجنبية كونها تزيد فى ثقافة وعلم اللبنانيين ونتعرف من خلالها على الشعوب.