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الرئيس الأمريكى معلقا على صورة مجموعة السبع: "بدت وكأننا على خلاف"

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:26 ص
الرئيس الأمريكى معلقا على صورة مجموعة السبع: "بدت وكأننا على خلاف" ترامب فى مواجهة مجموعة "السبع"
كتب سمير حسنى
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن عقد محادثات جديدة بين واشنطن وبيونج يانج "الأسبوع المقبل".

 

وأضاف الرئيس الأمريكى، فى مؤتمر صحفى عقب مباحثات تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية فى سنغافورة، إن الصين دولة عظيمة وزعيمها عظيم وهو صديقى.

 

وردا على سؤال حول رأيه فى الصورة التى تداولتها مواقع التواصل الاجتماعى فى قمة مجموعة الـ "السبع"، قال ترامب: "الصورة بدت وكأننا على خلاف ولكننا كنا فقط فى انتظار الإطلاع على وثيقة مجموعة السبع وغضبت حين كنت فى طائرتى وسمعت رئيس الوزراء الكندى وهو يتحدث بشكل سلبى عن اللقاء".

مضيفا أن تصريحات ترودو ستكلف كندا "غاليا".


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