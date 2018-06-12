الداخلية الكويتية تؤكد التعاون مع البعثات الدبلوماسية لحل مشاكل سجن الإبعاد

الكويت ( أ ش أ )

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الشيخ خالد الجراح الصباح اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون بين وزارة الداخلية، والنيابة العامة الكويتية، والبعثات الدبلوماسية المعنية لإيجاد حلول جذرية لمنتظرى سجن الابعاد.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية الكويتية - فى بيان صحفى – إن الشيخ خالد الجراح بحث، مع المحامى العام رئيس اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة بكافة حالات منتظرى الإبعاد الموقوفين بإدارة الإبعاد المستشار محمد الدعيج، الضوابط الجديدة لحل بعض الملاحظات فى سجن الإبعاد.

وأضافت أنه استعرض – خلال اللقاء- الضوابط الجديدة لمعالجة بعض الملاحظات فى سجن الإبعاد، والتخفيف من اثارها، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين (الداخلية) والنيابة العامة لتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن جانبه شدد المستشار الدعيج على أنه لا يوجد أى استثناء من رفع الإبعاد القضائي، مهما كانت الجنسية، إلا وفقا للنظم واللوائح والقواعد القانونية المقررة، مؤكدا أهمية تطبيق القانون بشكل كامل وبدون انتقائية.