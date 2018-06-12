الحكومة تستهدف تدريب 4000 قيادى حكومى و 7000 موظف بالمحليات فى العام المقبل

كتب مصطفى عبد التواب

تستهدف الحكومة تدريب 4000 قيادى حكومى، إلى جانب تدريب 7000 موظف من المحليات، خلال العام المالى القادم والذى يبدأ خلال الشهر القادم، وذلك وفقا لخطة الإصلاح الإدارى وبالتعاون مع الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وبحسب تصريحات صحفية للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فأن الدولة ترى أهمية التدريب في الوقت الراهن وضرورة التركيز على توفير برامج التدريب اللازمة في المجالات كافة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين به، مشيرة إلى أن لهذا الاهتمام شق اخر يستند إلى توفير التدريب اللازم للشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة وفقًا للاهتمام الشديد الذي توليه القيادة السياسية لهذا الأمر.