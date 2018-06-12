video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:45 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة الفلسطينية: خصم رواتب موظفى غزة بنسبة 50% مسألة مؤقته

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:40 م
الحكومة الفلسطينية: خصم رواتب موظفى غزة بنسبة 50% مسألة مؤقته رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد لله
رويترز
إضافة تعليق

قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن خصم 50% من رواتب موظفى قطاع غزة مسألة مؤقتة، وذلك فى أول رد فعل لها على المظاهرات التى خرجت فى رام الله للمطالبة بدفع رواتب موظفى القطاع بالكامل.

وقالت الحكومة، فى بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعى فى رام الله برئاسة رامى الحمد الله، "الخصومات التى يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هى خصومات مؤقتة"، وأضافت الحكومة، "عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب يبلغ 15 ألف موظف مدنى و20 ألف موظف عسكرى، إجمالى ما يتم إنفاقه فى قطاع غزة شهريا يبلغ 300 مليون شيقل، ودون تحويل أى إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة".

وشارك العشرات، اليوم، فى وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله، لمطالبة الحكومة بدفع رواتب موظفى قطاع غزة، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "لا للإجراءات العقابية ادعموا صمود قطاع غزة.. لماذا تحاصروا غزة.. لماذا لا يكفى حصار الجيش".

واتخذت السلطة الفلسطينية مجموعة من الإجراءات شملت إحالة آلاف الموظفين فى القطاعين المدنى والعسكرى فى غزة إلى التقاعد الإجبارى ولم تدفع سوى 50% من رواتب الموظفين للشهر الثانى على التوالى، واتخذت السلطة هذه الإجراءات بعد تعثر إتمام المصالحة التى رعتها مصر العام الماضى بين حركتى فتح وحماس التى تسيطر على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات، فيما دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى إلى المشاركة فى مسيرة تنطلق مساء غد الأربعاء من وسط رام الله بعد مشاركة المئات فى المسيرة التى نظمت يوم الأحد للمطالبة بدفع الرواتب ورفع الحصار عن غزة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأونروا": 80 % من سكان غزة يعتمدون على المساعدة الإنسانية

توغل إسرائيلى محدود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

صور..مسيرة فى رام الله تطالب اسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين اجتازوا السياج الفاصل لقطاع غزة

اخبار عربية

الحكومة الفلسطينية

موظفو غزة

مظاهرات فلسطينية

قطاع غزة

حركة حماس

حركة فتح

اخبار العرب

اخبار فلسطين




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة