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الجيش السورى ينفذ هجمات على تجمعات مسلحين بريف حماه

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:14 م
الجيش السورى ينفذ هجمات على تجمعات مسلحين بريف حماه الجيش السورى - أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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نفذت وحدة من الجيش السورى اليوم الثلاثاء، عملية نوعية على تجمع للمجموعات المسلحة المنضوية تحت قيادة تنظيم جبهة النصرة فى ريف حماة الشمالى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدة من الجيش وجهت رمايات مركزة على تجمع وتحرك للمجموعات المسلحة فى محيط بلدة اللطامنة بالريف الشمالى ما أسفر عن تدمير آلية ومقتل 4 مسلحين كانوا على متنها.

وأفادت الوكالة بأن المجموعات المسلحة المنتشرة فى بلدة اللطامنة ومحيطها شمال مدينة حماة بنحو 35 كم تضم مرتزقة أجانب تسللوا عبر الحدود التركية وتعتدى بشكل متكرر على القرى والبلدات والمدن المجاورة بقذائف الهاون والصواريخ.

 


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