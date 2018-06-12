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التعليم: جار التأكد من صحة أسئلة الإنجليزى المتداولة على صفحات الغش

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:27 ص
التعليم: جار التأكد من صحة أسئلة الإنجليزى المتداولة على صفحات الغش امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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تداولت صفحة "بالغش اتجمعنا" عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قطعة الفهم بامتحان اللغة الانجليزية، بعد مرور 15 دقيقة من الوقت المخصص لامتحان الثانوية العامة، الذى بدأ منذ التاسعة صباحا.
 
وأكدت مصادر مسؤلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه جار  تتبع مصدر ما تم تداوله للتأكد من صحته وضبط من قام بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده حال ثبوت صحته وتطابقة مع الامتحان الرسمى بعد التنسيق مع المطبعة السرية. 
 
فيما نفى الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة،ما تم تداولة على صفحات الغش بشأن وجود أسئلة وصورة من بوكليت اللغة الانجليزية قبل انطلاق الامتحانات مؤكدا إنه غير  صحيح على الإطلاق. 
 

 


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