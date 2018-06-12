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التعليم: انخفاض فى حالات الغش.. وضبط شخصين أديا امتحان الإنجليزى بدل آخرين

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:59 م
التعليم: انخفاض فى حالات الغش.. وضبط شخصين أديا امتحان الإنجليزى بدل آخرين امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن هناك تطورا كبيرا فى انخفاض نسب الغش وهناك فرق بين حالات الغش حاليا وفى السابق وهناك آليات كثيرة لمنع الغش تم اتخاذها ولكن هناك حيل يتم اتباعها.

وطالب رئيس امتحانات الثانوية عدم إثارة البلبلة من قبل البعض حتى لا يتم التأثير على الطلاب وسوف يتم اتخاذ قرار فيما يتعلق بالخطأ فى مادة الجبر لطلاب اللغات وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات التى تحقق مصلحة الطلاب فى ضوء العينة العشوائية.

وأشار رئيس الامتحان إلى أن اليوم تعرضت طالبة لحالة تعب وفى هذه الحالة تم تخيير الطالبة بين أداء الامتحان او التأجيل للدور الثانى فى ضوء التقرير الطبى ويحصل الطالب على الدرجة الفعلية وهذا الأمر تم تطبيقه على الجميع.

وأوضح أنه غدا سيتم إعلان النتيجة الكاملة فى مادة اللغة العربية.

وأكد الدكتور رضا حجازى أنه تم ضبط شخصين أدوا الامتحان بدلا من آخرين وباقى الحالات غش بالتليفون والسماعات.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية

امتحان مادة اللغة الانجليزية 2018

تسريب امتحان الانجليزى للثانوية العامة




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