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التعليم العالى: أماكن لكل الطلاب الناجحين بالثانوية العامة فى الجامعات

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:19 ص
التعليم العالى: أماكن لكل الطلاب الناجحين بالثانوية العامة فى الجامعات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن التنسيق للجامعات والمعاهد العليا  للطلاب الناجحين بالثانوية العامة سوف يبدأ مباشرة عقب إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة بـ 72 ساعة، من خلال ثلاث مراحل للتنسيق تعلن عنها الوزارة تباعا في مؤتمرات وبيانات صحفية  تحدد فيها الحد الأدنى للتقديم لكل مرحلة.

وأكد وزير التعليم العالي أنه لا تغيير فى قواعد التنسيق للقبول  بالجامعات والمعاهد، وأن التقديم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة كما هو متبع.

وأضاف وزير التعليم العالى أن كل الطلاب الناجحين بالثانوية العامة سيكون لهم أماكن بالجامعات والمعاهد .

كما أكد الوزير على إعفاء أول 900 طالب الأوائل بشعب الثانوية العامة الثلاث (300 طالب الأوائل بالشعبة الأدبى، 300 طالب بشعبة الرياضيات، 300 طالب بشعبة العلوم ) من قواعد التوزيع الجغرافي تقديرا لتفوقهم وتشجيعا لهم .

وأعلن وزير التعليم العالي أيضا أن التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية سيبدأ مبكرا هذا العام مثل العام الماضى وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو بنفس القواعد المتبعة فى هذا الشأن  من خلال المكتب الرئيسى للتنسيق بالقاهرة وفرعيه بالأسكندرية وأسيوط.

كما أعلن وزير التعليم العالي أن التنسيق لطلاب الشهادات الفنية سوف يبدأ فى أوائل شهر أغسطس من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة . و سوف يتم إعفاء الطلاب الخمسين الأوائل بكل شعبة من شعب التعليم الفنى من قواعد التوزيع الجغرافي  تقديرًا لتفوقهم وتشجيعا لهم.

 


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