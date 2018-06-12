التحالف الدولى يواصل عملياته ضد آخر معاقل داعش فى سوريا بدعم عراقى

واشنطن(أ ش أ)

قال وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، اليوم الثلاثاء، إن التحالف الدولى لمواجهة داعش يواصل عملياته ضد آخر معاقل التنظيم فى سوريا وذلك بدعم من المدفعية العراقية من ناحية الحدود.

وحول الوضع فى مدينة منبج السورية، أشار ماتيس فى مؤتمر صحفى وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إلى أن القوات الأمريكية جاهزة لتطبيق جدول إدارة المدينة وتسيير دوريات عند كل جهة.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكى فى مؤتمره الصحفى أن تصرفات إيران و حزب الله فى سوريا تؤكد عزم طهران البقاء داخل الأراضى السورية.