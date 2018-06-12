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البيت الأبيض: مستشار ترامب الاقتصادى فى حالة "طيبة" بعد إصابته بأزمة قلبية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:06 ص
البيت الأبيض: مستشار ترامب الاقتصادى فى حالة "طيبة" بعد إصابته بأزمة قلبية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن لارى كادلو كبير مستشاريه الاقتصاديين، والمدافع القوى عن نهج الرئيس دونالد ترامب الصارم بشأن التجارة العالمية، فى حالة طيبة فى مستشفى فى منطقة واشنطن بعدما أصيب بأزمة قلبية.

كان ترامب قد أعلن فى وقت سابق إصابة كادلو بأزمة قلبية.

وقال ترامب على تويتر قبل دقائق من اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى سنغافورة "العظيم لارى كادلو، الذى كان يعمل بجد شديد على شؤون التجارة والاقتصاد، أصيب للتو بأزمة قلبية. هو الآن فى مركز والتر ريد الطبى".

وفى وقت لاحق أصدرت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض والتى ترافق الرئيس بيانا ذكر أن أطباء كادلو قالوا إنه أصيب "بأزمة قلبية بسيطة للغاية".

وقالت "لارى حاليا فى حالة طيبة ... ويتوقع الأطباء أن يتماثل للشفاء تماما وبسرعة".

كان ترامب قد استعان فى مارس أذار بكادلو (70 عاما) ليحل محل جارى كون كمدير للمجلس الاقتصادى الوطنى.


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