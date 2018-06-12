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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:41 ص
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"الأوقاف" تحدد موضوع خطبة جمعة غرة شوال بعنوان «صلة الأرحام»

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:00 ص
"الأوقاف" تحدد موضوع خطبة جمعة غرة شوال بعنوان «صلة الأرحام» محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الأولى من شهر شوال بعنوان "صلة الأرحام"، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.
 
وأكدت الوزارة فى بيان لها ثقتها فى سعة أفق أئمتها العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
 
 
خطبة جمعة غرة شوال (1)
 
خطبة جمعة غرة شوال (2)
خطبة جمعة غرة شوال (2)

خطبة جمعة غرة شوال (3)
خطبة جمعة غرة شوال (3)

خطبة جمعة غرة شوال (4)
خطبة جمعة غرة شوال (4)

خطبة جمعة غرة شوال (5)
خطبة جمعة غرة شوال (5)

خطبة جمعة غرة شوال (6)
خطبة جمعة غرة شوال (6)

خطبة جمعة غرة شوال (7)
خطبة جمعة غرة شوال (7)

 


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