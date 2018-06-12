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الأرصاد: غدا طقس معتدل بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:21 ص
الأرصاد: غدا طقس معتدل بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء  طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حار جنوبا نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية  معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 35  والصغرى 23 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29  والصغرى 22 درجة.


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