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ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و485 مليون جنيه قيمة التداول

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:55 م
ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و485 مليون جنيه قيمة التداول محمد فريد رئيس البورصة
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الأوسع نطاقا الذى تراجع بنسبة 0.08%، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات الأجنبية ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 638 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 902.549 مليار جنيه.

 

وبلغ حجم التداول 87 مليون ورقة مالية بقيمة 485 مليون جنيه عبر تنفيذ 13 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 52.82% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 39.14%، والعرب على 8.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 60.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.50%.

 

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 1.2 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، 65 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 822 ألف جنيه، 16.5 مليون جنيه، 59.4 مليون جنيه، على التوالى.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 15938 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2678 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15922 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 798 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2036 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 463 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 39 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

 


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