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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:39 م
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إيران تعلن اعتقال 27 شخصا خططوا لاعتداءات إرهابية فى شهر رمضان

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:36 ص
إيران تعلن اعتقال 27 شخصا خططوا لاعتداءات إرهابية فى شهر رمضان الشرطة الإيرانية -أرشيفية
(أ ف ب)
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أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أمس الاثنين، توقيف 27 "عنصرا فى مجموعة إرهابية" يشتبه بأنهم كانوا يخططون لشن إعتداءات خلال شهر رمضان.

وقالت الوزارة فى بيان على موقعها أن المجموعة كانت "تخطط لإرتكاب جريمة واسعة فى شهر رمضان".

وأضافت "هؤلاء الإرهابيون هددوا الشعب الإيرانى العظيم بالانتقام والقتل من خلال نشر صور فى الفضاء الإفتراضى"، مضيفة ان الهجمات كان مخططا لها بمناسبة يوم القدس العالمى الأسبوع الماضى، وأشارت الى ضبط "كميات كبيرة من الاسلحة والعتاد والمعدات".

وتقدم إيران دعما عسكريا الى الحكومتين السورية والعراقية لمحاربة تنظيم داعش من خلال إرسال مستشارين عسكريين و"متطوعين" الى البلدين.

وأعلن الحرس الثورى الاحد مقتل عدد كبير من "الارهابيين" على الحدود مع العراق بينما كانوا يحاولون التسلل إلى إيران.

 

 

               


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