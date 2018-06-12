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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:34 ص
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إصابة 11 شخصًا بينهم بريطانيون فى حادث تصادم بألمانيا

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:24 ص
إصابة 11 شخصًا بينهم بريطانيون فى حادث تصادم بألمانيا تصادم - أرشيفية
أ ش أ
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أُصيب 11 شخصًا من بينهم 9 طلاب بريطانيين، أمس الإثنين، إثر اصطدام سيارة بحافلة ذات طابقين كانت تقل 73 طالبًا بالقرب من بلدة فورنباخ الواقعة جنوب غربى ألمانيا.

ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية عن الشرطة الألمانية قولها إن الحادث وقع عندما فقد سائق السيارة (البالغ من العمر 90 عامًا) السيطرة عليها، ما أدى إلى انحرافها تجاه الطريق المعاكس والاصطدام بواجهة الحافلة التى كانت تقل الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا.

وأضافت الشرطة أن سائق السيارة وأحد سائقى الحافلة أُصيبا بجروح بالغة، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق فى الحادث.

 


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