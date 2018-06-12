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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:57 م
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إصابة طفل رضيع دهسته سيارة ملاكى بالخطأ فى الوادى الجديد

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:27 م
إصابة طفل رضيع دهسته سيارة ملاكى بالخطأ فى الوادى الجديد حادث سيارة - أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أصيب طفل عمره عامين بجروح خطيرة بعدما دهسته سيارة عن طريق الخطأ فى أحد أحياء مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

 

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

 

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث دهس بالخطأ أسفر عن إصابة الطفل أسامة ضبع حمام عمره سنتان بنزيف فى المخ بعدما دهسته سيارة ملاكى أثناء رجوعها للخلف بمنطقة مشربية غيث بمدينة الخارجة، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.


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