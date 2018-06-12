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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:39 م
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إصابة طالب برش خرطوش عن طريق الخطأ بالمنوفية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:30 م
إصابة طالب برش خرطوش عن طريق الخطأ بالمنوفية خرطوش - ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب طالب برش خرطوش عن طريق الخطا بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بإستقبال مستشفى أشمون العام " ا ن ع " طالب ومقيم دائرة مركز السادات مصاباً برش خرطوش بالكتف الأيمن وتم تحويله الى مستشفى شبين الكوم الجامعى.
 
 
بالإنتقال والفحص وسؤال شاهدا الواقعة كلاً من " م ج م " و " ا ع ع " مقيمان بذات الناحية قررا أنه حال استقلالهم سيارة أجرة قيادة المصاب بدائرة مركز أشمون وبرفقتهم " م ش ع " ومقيم دائرة مركز السادات " لم يستجوب " قام الأخير بالعبث بسلاح نارى " فرد خرطوش " كان بحوزته وأحدث اصابة المجنى عليه عن طريق الخطأ.
 
 
وبمعاينة السيارة تلاحظ وجود أثار رش خرطوش بالمقعد الأمامى الأيسر وتم التحفظ عليها تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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