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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:51 م
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أهم 10 بوستات اليوم.. درس عربى قاس لإعلامى إسرائيلى تطاول على مصر

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 07:54 م
أهم 10 بوستات اليوم.. درس عربى قاس لإعلامى إسرائيلى تطاول على مصر صورة أرشيفية
كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الثلاثاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:
 

1- قناة "النهار" تحرر محضرا ضد ريهام سعيد لاقتحامها القناة

قناة النهار
قناة النهار

 

2- الحساب الرسمى للأهلى : رحبوا معنا بمدربنا الجديد كارتيرون

الاهلى
الاهلى

 

3- صفحة ليفربول تنشر فيديو لأهداف محمد صلاح.. وتعلق: صانع التاريخ

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="rtl">Record breaker. History maker. <br>👇 Our top 3⃣ from the king 👇 <a href="https://t.co/f0hHezxwsy">pic.twitter.com/f0hHezxwsy</a></p>&mdash; Liverpool FC (@LFC) <a href="https://twitter.com/LFC/status/1006450801261338629?ref_src=twsrc%5Etfw">June 12, 2018</a></blockquote>
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4- خالد يوسف على تويتر: أزمة فيلم "كارما" انتهت والعرض الخاص اليوم

خالد يوسف
خالد يوسف

 

5- مغردون عرب يلقنون إعلامى إسرائيلى درسا بعد تطاوله على مصر

التعليقات
التعليقات
ايدي كوهين
ايدي كوهين

 

6- حساب كأس العالم يحيى ذكرى مرور 28 عاما على مباراة مصر وهولندا

525753-حساب-كأس-العالم
حساب كأس العالم

7 - وزير الإعلام الكويتى:أتمنى أن يحقق منتخب مصر إنجازا فى كأس العالم

وجه محمد ناصر عبد الله الجبرى، وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى محمد الجبرى، رسالة تهنئة إلى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، معبرا فيها عن بالغ سعادة دولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا، بمشاركة المنتخب المصرى الوطنى لكرة القدم فى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 فى روسيا.

 

 

8 - شاهد.. محمد صلاح يستعرض حذاء كأس العالم

mohamed salah
الحساب الشخصى لـ mohamed salah

 

9 - كأس العالم 2018.. علم ألمانيا يرفرف فى روسيا للدفاع عن اللقب

171584-منتخب-ألمانيا-يصل-روسيا-(2)
171584-منتخب-ألمانيا-يصل-روسيا-(2)

10 - رسميًا.. ريال مدريد يعين جولين لوبيتيجى مدرب منتخب إسبانيا خلفًا لزيدان

20171010085025
جولين لوبيتيجى مدرب المنتخب الأسبانى الحالى

 


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