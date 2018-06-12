أمريكا تعلن فتح مكتب تمثيل دبلوماسى فى تايوان وسط توتر مع الصين

رويترز

أعلنت الولايات المتحدة فتح مكتب تمثيلى جديد تبلغ تكلفته 256 مليون دولار فى العاصمة التايوانية تايبه، اليوم الثلاثاء، يعمل كسفارة من الناحية الفعلية، وهو ما يشير للعلاقات الاستراتيجية بين واشنطن والجزيرة التى تتمتع بالحكم الذاتى وتواجه توترات متصاعدة مع الصين.

وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان فى عام 1979 لكنها ظلت أقوى حليف للجزيرة والمورد الأسلحة الأجنبى الوحيد، وفتحت المعهد الأمريكى فى تايوان لمتابعة العلاقات بعد قطعها رسميا.

وفى تعليقات من المؤكد أن تثير غضب الصين، قالت رئيسة تايوان تساى إينج وين إن المجمع الجديد إعادة تأكيد لالتزام الجانبين "بالشراكة الحيوية" بينهما.

وأضافت "لم تكن الصداقة بين تايوان والصين واعدة أكثر مما هى عليه الآن. قصة العلاقات الرائعة بين تايوان والولايات المتحدة ستزخر يوما بجهود من سيشغلون هذا المبنى"، وتابعت قائلة إن ما من شئ يمكن أن يقف بين الجانبين ما داما يساندان بعضهما بعضا.

وقال كين موى مدير المعهد الأمريكى فى تايوان إن المجمع الجديد، وهو تطوير كبير لمبنى عسكرى لم يكن تحت دائرة الضوء واستخدمه المعهد الأمريكى فى تايوان لعقود، سيكون مبنى المكتب التمثيلى خلال الصيف الحالى.

وقالت مارى رويس مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون التعليم والثقافة فى احتفال بمناسبة الإعلان عن المجمع إنه رمز لقوة الشراكة الأمريكية التايوانية وحيويتها.

وأضافت رويس، وهى أعلى مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يزور تايوان منذ عام 2015، "واجهنا العديد من الاختبارات فى هذه الرحلة لكننا كنا على قدر التحدى فى كل منحنى لأننا كنا نعلم أن التزامنا المشترك بالديمقراطية سيرشدنا".

وحضر مراسم الإعلان عن المجمع الجديد عشرات من كبار المسؤولين التايوانيين والمديرين التنفيذيين ومنهم موريس تشانغ الرئيس السابق لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر شركة لصناعة الرقائق فى العالم، وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها بموجب سياسة (صين واحدة) ولم تتخل أبدا عن احتمال استخدام القوة لإعادتها إلى حكمها.