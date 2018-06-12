أمريكا تضع سنغافورة جزءا من ماليزيا على سبيل الخطأ فى مذكرة القمة التاريخية

سنغافورة (رويترز)

أخطأت وزارة الخارجية الأمريكية فذكرت أن سنغافورة جزء من ماليزيا المجاورة فى مذكرة أصدرتها تتعلق بالقمة التى عقدت اليوم الثلاثاء بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ونشرتها على موقعها الإلكترونى مما أثار تعليقات تهكمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

واجتمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم الثلاثاء فى أول قمة على الإطلاق بين البلدين فى فندق فى سنغافورة المدينة الدولة.

وجاء الخطأ فى نص إفادة أدلى بها وزير الخارجية مايك بومبيو أمس الاثنين أوردت المكان بانه فى فندق "جيه.دبليو ماريوت فى سنغافورة بماليزيا". وصحح الموقع الخطأ فيما بعد بحذف ماليزيا.

وقال مستخدم لموقع تويتر "حسنا، وزارة الخارجية الأمريكية ما زالت تتصور أن سنغافورة فى ماليزيا".

وكانت جزيرة سنغافورة ذات يوم جزءا من ماليزيا لكنهما انفصلا فى عام 1965 مما تسبب فى اضطراب التعاملات الدبلوماسية والتجارية لسنوات.

وكتب مستخدم آخر على تويتر يقول "هل يعتزم ترامب عقد قمة لتسهيل توحيد ماليزيا-سنغافورة فى وقت قريب؟"

ونشرت صحيفة ذا ستار الماليزية الخطأ فى تدوينة على صفحتها على موقع فيسبوك تحت عنوان يقول "كيف تغضب السنغافوريين والماليزيين فى وقت واحد".

وعلق أحد مستخدمى فيسبوك على التدوينة التى اجتذبت نحو 300 تعليق يقول "على الولايات المتحدة العودة للمدرسة".