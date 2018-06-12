video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:44 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تضع سنغافورة جزءا من ماليزيا على سبيل الخطأ فى مذكرة القمة التاريخية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:13 م
أمريكا تضع سنغافورة جزءا من ماليزيا على سبيل الخطأ فى مذكرة القمة التاريخية القمة التاريخية بين ترامب وكيم جونج أون
سنغافورة (رويترز)
إضافة تعليق

 أخطأت وزارة الخارجية الأمريكية فذكرت أن سنغافورة جزء من ماليزيا المجاورة فى مذكرة أصدرتها تتعلق بالقمة التى عقدت اليوم الثلاثاء بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ونشرتها على موقعها الإلكترونى مما أثار تعليقات تهكمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

واجتمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم الثلاثاء فى أول قمة على الإطلاق بين البلدين فى فندق فى سنغافورة المدينة الدولة.

وجاء الخطأ فى نص إفادة أدلى بها وزير الخارجية مايك بومبيو أمس الاثنين أوردت المكان بانه فى فندق "جيه.دبليو ماريوت فى سنغافورة بماليزيا". وصحح الموقع الخطأ فيما بعد بحذف ماليزيا.

وقال مستخدم لموقع تويتر "حسنا، وزارة الخارجية الأمريكية ما زالت تتصور أن سنغافورة فى ماليزيا".

وكانت جزيرة سنغافورة ذات يوم جزءا من ماليزيا لكنهما انفصلا فى عام 1965 مما تسبب فى اضطراب التعاملات الدبلوماسية والتجارية لسنوات.

وكتب مستخدم آخر على تويتر يقول "هل يعتزم ترامب عقد قمة لتسهيل توحيد ماليزيا-سنغافورة فى وقت قريب؟"

ونشرت صحيفة ذا ستار الماليزية الخطأ فى تدوينة على صفحتها على موقع فيسبوك تحت عنوان يقول "كيف تغضب السنغافوريين والماليزيين فى وقت واحد".

وعلق أحد مستخدمى فيسبوك على التدوينة التى اجتذبت نحو 300 تعليق يقول "على الولايات المتحدة العودة للمدرسة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رغم قلة تصريحاته.. 5 رسائل من "كيم" لـ "ترامب" فى قمة سنغافورة

ترامب يغادر سنغافورة فى ختام قمته مع زعيم كوريا الشمالية - صور

ترامب: تفكيك الأسلحة النووية يستغرق الكثير من الوقت من الناحية العلمية

امريكا

اخبار امريكا

كوريا الشماليه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة