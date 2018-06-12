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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:49 م
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أفيال تلعب كرة القدم فى تايلاند لمكافحة المراهنات قبل كأس العالم

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:25 م
أفيال تلعب كرة القدم فى تايلاند لمكافحة المراهنات قبل كأس العالم أفيال - أرشيفية
أيوتايا (رويترز)
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انطلقت حمى كأس العالم فى مدينة أيوتايا العاصمة القديمة لتايلاند اليوم الثلاثاء، عندما خاضت مجموعة من الأفيال مباراة لكرة القدم لزيادة الوعى ضد المراهنات غير القانونية.

مررت تسعة أفيال، رُسم عليها بالطلاء أعلام عدد من الدول المشاركة فى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 فى روسيا، الكرة فيما بينها وجابت الملعب فى مباراة استغرقت 15 دقيقة ضد تلاميذ مدرسة محلية. وكان يمتطى ظهورها ويوجهها مدربو أفيال.

وقال منظمو الحملة إنهم أرادوا أن يظهروا للتلاميذ إن بطولة كأس العالم تتعلق بالاستمتاع بالرياضة أكثر من المراهنة على المنتخبات المشاركة.

وقال ريانجتونجبات ميبهان نائب رئيس قرية مخصصة لرعاية الأفيال فى أيوتايا "إنهم (الأفيال) هنا لجلب الألوان والفرح والتوعية بأننا نستطيع الاستمتاع بكأس العالم بدون المراهنة وبتشجيع لاعبى كرة القدم فقط".

وتنتشر المراهنات غير القانونية حول مباريات كأس العالم فى بلدان مثل تايلاند وماليزيا، حيث تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة. ولا توجد بهذه الدول بدائل قانونية للمراهنات.

وتعد المراهنات أو الترويج للمراهنات على كرة القدم جريمة جنائية فى تايلاند، لكن الذين يلقى القبض عليهم غالبا ما يواجهون غرامة صغيرة تبلغ ألف بات تايلاندى (31.17 دولار).

وإذا شارك أطفال فى المراهنات يمكن أن يواجه آباؤهم غرامة قدرها 100 ألف بات (311.72 دولار) أو الحبس لثلاثة أشهر.

والمراهنات على كرة القدم نشاط تجارى كبير فى تايلاند.

وتوقع مسح أجرته جامعة غرفة التجارة التايلاندية إنفاق 59 مليار بات (1.84 مليار دولار) على مراهنات كأس العالم فى تايلاند هذا العام وهو ما يمثل 0.2 بالمئة من حجم النمو الاقتصادى.

وتقول الأجهزة الأمنية فى آسيا إنها تستعد لمحاربة شركات المراهنة غير القانونية قبل نهائيات كأس العالم. وفى بانكوك، قالت الشرطة إنها ألقت القبض على 763 شخصا فى 681 واقعة مراهنة غير قانونية على كرة القدم منذ الأول من مايو.

وقالت بانورات لاكون، نائب مفوض الشرطة فى بانكوك، إن الشرطة تراقب أكثر من 300 موقع للمراهنة على الإنترنت لكن يصعب إغلاق العديد منها لأن خوادمها توجد خارج تايلاند.

 


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