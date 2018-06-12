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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:47 م
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أسعار النفط اليوم الثلاثاء 12-6-2018 برنت يسجل 76.17 دولار للبرميل

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:05 م
أسعار النفط اليوم الثلاثاء 12-6-2018 برنت يسجل 76.17 دولار للبرميل النفط - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 12-6-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند 76.17 دولار للبرميل، وسجلت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 66.24 دولار.

لكن مؤشرات على تنامى إنتاج كبار المنتجين روسيا والولايات المتحدة والسعودية كبحت مكاسب الأسعار.

وقال متعاملون، إن النشاط اتسم بالهدوء أيضا قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض حلفائها فى 22 يونيو والذى قد يحدد سياسة الإنتاج لعدة منتجين كبار.

وارتفعت الأسواق العالمية بعد أن قال ترامب إن اجتماعه المتابع عن كثب مع كيم يوم الثلاثاء قد حقق ”تقدما كبيرا“ وكان ”إيجابيا للغاية حقا“ وذلك عقب توقيعه وكيم وثيقة إثر محادثات فى إطار جهود إنهاء المواجهة النووية فى شبه الجزيرة الكورية.

أوبك حذرة تجاه آفاق النفط رغم تصريف تخمة المعروض

فيما قالت أوبك، إن ضبابية شديدة تكتنف آفاق سوق النفط فى النصف الثانى من العام الحالى رغم أن أرقام المنظمة تظهر تصريف تخمة المعروض العالمى، بما يشير إلى أن المصدرين لن يتعجلوا تخفيف قيود الإنتاج فى اجتماع الأسبوع المقبل.

وتعكف أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين خارج المنظمة على خفض إنتاج النفط منذ يناير كانون الثانى 2017 للتخلص من فائض المعروض. والهدف الرئيسى للاتفاق هو تقليص مخزونات النفط فى الدول المتقدمة إلى متوسط خمس سنوات.

وأوضحت أوبك، فى تقرير يوم الثلاثاء، أن مخزونات تلك الدول انخفضت فى أبريل إلى ما يقل 26 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات. وكانت المخزونات قد بلغت 340 مليون برميل فوق المتوسط فى يناير 2017.

غير أن أوبك كانت حذرة فى التقرير بشأن الآفاق لبقية 2018.وقالت المنظمة ”فى الآونة الأخيرة، فقدت العقود الآجلة للنفط الخام بعض الزخم وسط حالة من الضبابية، مع استعداد المتعاملين لاحتمال عودة مزيد من المعروض إلى السوق“.


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