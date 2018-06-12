أسعار الذهب تتراجع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 644 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم بقيمة جنيه واحد، فى ظل انخفاض سعر أوقية الذهب عامليا مسجلة 1298 دولار حتى الآن.

وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى مصر:

يار 18: 552 جنيه

عيار 21: 644 جنيه

عيار 24: 736 جنيه

الجنيه الذهب: 5152 جنيه

أوقية الذهب: 1291 دولار

وتراجعت أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع الدولار عقب قمة إيجابية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وتترقب الأسواق الآن، قيام مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) على الأرجح برفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1298 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبط المعدن فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.1% أيضا إلى 1301.90 دولار للأوقية.