أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12 - 6 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 12-6-2018.

البورصة توقف التداول على 12 سهما

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصر للأسمنت-قنا، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الأهرام للطباعة والتغليف، الحديثة للمواد العازلة، الألومنيوم العربية، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، الإسماعيلية مصر للدواجن، بنك الاتحاد الوطنى، العربية للصناعات الهندسية، برايم القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 638 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الأوسع نطاقا الذى تراجع بنسبة 0.08%، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات الأجنبية ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 638 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 902.549 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 87 مليون ورقة مالية بقيمة 485 مليون جنيه عبر تنفيذ 13 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 52.82% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 39.14%، والعرب على 8.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 60.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.50%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 1.2 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، 65 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 822 ألف جنيه، 16.5 مليون جنيه، 59.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 15938 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2678 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15922 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 798 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2036 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 463 نقطة.

وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.29 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%

- مصر للأسمنت - قنا بسعر إغلاق 23.67 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.83%

- الحديثة للمواد العازلة بسعر إغلاق 1.30 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.33%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 8.25 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.84%

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 14.73 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.68%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 16.62 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.48%

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 5.25 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.20%

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 12.02 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.84%

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 10.53 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.04%

- المصرية لتطوير صناعة البناء بسعر إغلاق 8.07 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3%