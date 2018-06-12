أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12-6-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 12-6-2018، وجاءت أبرزها إصدار قرارات لجنة القيد بالبورصة المصرية، بخصوص الشركات غير المستوفاة لشروط استمرار القيد تطبيقاً للمادة 53 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

لجنة القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بخصوص الشركات غير المستوفاة لشروط استمرار القيد تطبيقاً للمادة 53 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

1- شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية (غير مستوفاه لشرط الحد الأدنى لعدد المساهمين).

إعادة عرض موقف الشركة على لجنة القيد فور صدور بيان من شركة مصر للمقاصة بموقف المساهمين فى 30\6\2018 فى ضوء الخطاب الوارد من الشركة بقيامها حاليا باستيفاء شرط توافر الحد الأدنى لعدد المساهمين.

2- شركة رواد مصر للاستثمار السياحى (غير مستوفاة للحد الأدنى لعدد الأسهم وعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول)

منح الشركة مهلة أخيرة تنتهى فى 31\12\2018 وذلك لاستيفاء شروط استمرار القيد فى ضوء الخطاب الوارد من الشركة للبورصة فى 11\6\2018 بقيامها بإزالة المانع على قيامها باستيفاء شروط استمرار القيد.

3- بنك الاتحاد الوطنى (غير مستوفى للحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول).

منح البنك مهلة لإنهاء إجراءات قيد أسهم زيادة رأس المال وتنفيذ عملية الشطب الاختيارى مع إخطار البنك بالالتزام بموافاة البورصة بمحضر الجمعية العامة غير العادية المتضمن قرار الشطب الاختيارى فور الانتهاء من قيد أسهم الزيادة والجدول الزمنى الخاص بإنهاء إجراءات قيد اسهم الزيادة والشطب الاختيارى.

4- شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون (غير مستوفاة للحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول)

استمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة، وذلك لحين قيامها بإنهاء إجراءات قيد تخفيض راس المال نتيجة التقسيم لتنفيذ عملية الشطب الاختيارى مع إخطار الشركة بالالتزام بموافاة البورصة بمحضر الجمعية العامة غير العادية المتضمن قرار الشطب الاختيارى فور الانتهاء من قيد تخفيض رأس المال وعلى أن تلتزم الشركة بتقديم جدول زمنى بإنهاء هذه الإجراءات.

البورصة تربح 638 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الأوسع نطاقا الذى تراجع بنسبة 0.08%، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات الأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 638 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 902.549 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 87 مليون ورقة مالية بقيمة 485 مليون جنيه عبر تنفيذ 13 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 52.82% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 39.14%، والعرب على 8.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 60.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.50%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 1.2 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، 65 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 822 ألف جنيه، 16.5 مليون جنيه، 59.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 15938 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2678 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15922 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 798 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2036 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 463 نقطة.

وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 39 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.