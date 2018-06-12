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أحياء القاهرة تحتفل بحفظة القرآن الكريم وتسلم الفائزين مبالغ مالية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:15 ص
أحياء القاهرة تحتفل بحفظة القرآن الكريم وتسلم الفائزين مبالغ مالية المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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احتفل عدد كبير من أحياء محافظة القاهرة، بالفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم، والتى تم إعدادها على مدار الشهر الكريم حيث كرم كل حى الفائزين بتوزيع الجوائز عليهم تحفيزا لهم.

وشارك اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشماية والغربية فى الحفل الذى نظمه حى الشرابية برئاسة اللواء شاكر محمد يونس، وتم توزيع الجوائز "مبالغ مالية، وشهادات تقدير والمصحف الشريف" على الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم التى أعدها الحى خلال شهر رمضان المبارك، ووصل عدد المتسابقين بالمسابقة 250طالب وطالبة، بحضور اللواء هشام عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء و النائب عمر وطنى عضو مجلس النواب.

وفى السياق ذاته نظم حى روض الفرج برئاسة اللواء وليد عبد الحميد ، حفل تكريم الطلبه و الطالبات المتفوقين و الفائزين في مسابقة القرآن الكريم ووزع رئيس الحى على الفائزين جوائز وشهادات تقدير ومبالغ مالية.

 

 


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