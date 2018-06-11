8 أهداف اقتصادية لرؤية مصر 2030 ..تعرف عليها

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن هناك 8 أهدف لاستراتجية التنمية الاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030، وفيما يلى هذه الأهداف:-
1- استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى
2- تحقيق نمو احتوائى ومستدام
3-زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة
4- تعظيم القيمة المضافة
5- أن يلعب الاقتصاد المصرى دور فعال فى الاقتصاد العالمى قادرًا على التكيف مع المتغيرات العالمية المستمرة.
6- توفير فرص عمل لائقة ومنتجة
7- وصول نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط
8- دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد
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