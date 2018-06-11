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الإثنين، 11 يونيو 2018 08:50 م
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8 أهداف اقتصادية لرؤية مصر 2030 ..تعرف عليها

الإثنين، 11 يونيو 2018 08:06 م
8 أهداف اقتصادية لرؤية مصر 2030 ..تعرف عليها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب : مصطفى عبد التواب
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قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن هناك 8 أهدف لاستراتجية التنمية الاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030، وفيما يلى هذه الأهداف:- 

 

1- استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى

2- تحقيق نمو احتوائى ومستدام

3-زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة 

4- تعظيم القيمة المضافة 

5- أن يلعب الاقتصاد المصرى دور فعال فى الاقتصاد العالمى قادرًا على التكيف مع المتغيرات العالمية المستمرة.

6- توفير فرص عمل لائقة ومنتجة

7- وصول نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط 

8- دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد
 


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