video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 01:00 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

7 شروط للشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:00 ص
7 شروط للشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير المتحف المصرى الكبير
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

حددت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والآثار العديد من الشروط للشركات المحلية والعالمية، لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير تعرف عليها.

1 - الدعوة موجهة للشركات والتحالفات للتعاقد لإدارة تشغيل خدمات المتحف لمدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات.

2 – لابد أن تتوافر سابقة أعمال فى إدارة المتاحف أو المؤسسات الثقافية والتجارية والسياحية الكبرى وكذلك مجالات الاستثمار والتطوير والتشغيل والصيانة.

3 – لابد من توافر القدرات والإمكانيات والخبرات السابقة لإدارة وتشغيل مشروعات مشابهة طبقا لمعايير الجودة العالمية.

4 - يجب أن تكون الكفاءات المقدمة فى مجملها ذات صلة بمعالم ومنشآت كبرى.

5 - على الشركات المتقدمة التى ترغب فى القيام بزيارة ميدانية للمشروع التقدم بخطاب موقع ومختوم من الشركة متضمنا أسماء وبيانات المكلفين بالزيارة فى موعد أقصاه 25 يونيو الحالى.

 6 – يمكن الحصول على مستندات التأهيل من خلال الموقع الإلكترونى والخريطة الاستثمارية، ويتعين على الشركات المتقدمة إرسال المستندات فى مظروف مغلق.

7 – سيتم تقييم المستندات وإعداد قائمة مختصرة بالشركات فى أغسطس 2018 لاستكمال الطرح


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بحضور وزراء الاستثمار والآثار والسياحة.. إعلان إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير.. سحر نصر: وضع المشروع على خريطة مصر الاستثمارية.. وخالد عنانى: انتهاء المرحلة الأولى نهاية 2019

خدمات المتحف المصرى

المتحف المصرى الكبير

وزارة الاثار

وزارة الاستثمار

شروط تطوير المتحف المصري




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة