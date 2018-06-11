7 شروط للشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير

كتب عبد الحليم سالم

حددت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والآثار العديد من الشروط للشركات المحلية والعالمية، لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير تعرف عليها.

1 - الدعوة موجهة للشركات والتحالفات للتعاقد لإدارة تشغيل خدمات المتحف لمدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات.

2 – لابد أن تتوافر سابقة أعمال فى إدارة المتاحف أو المؤسسات الثقافية والتجارية والسياحية الكبرى وكذلك مجالات الاستثمار والتطوير والتشغيل والصيانة.

3 – لابد من توافر القدرات والإمكانيات والخبرات السابقة لإدارة وتشغيل مشروعات مشابهة طبقا لمعايير الجودة العالمية.

4 - يجب أن تكون الكفاءات المقدمة فى مجملها ذات صلة بمعالم ومنشآت كبرى.

5 - على الشركات المتقدمة التى ترغب فى القيام بزيارة ميدانية للمشروع التقدم بخطاب موقع ومختوم من الشركة متضمنا أسماء وبيانات المكلفين بالزيارة فى موعد أقصاه 25 يونيو الحالى.

6 – يمكن الحصول على مستندات التأهيل من خلال الموقع الإلكترونى والخريطة الاستثمارية، ويتعين على الشركات المتقدمة إرسال المستندات فى مظروف مغلق.

7 – سيتم تقييم المستندات وإعداد قائمة مختصرة بالشركات فى أغسطس 2018 لاستكمال الطرح