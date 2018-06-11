وكيل "دفاع" البرلمان: تصريحات رئيس وزراء إثيوببا بشأن سد النهضة تدعو للتفائل

رامى سعيد

قال يحيي كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد بشأن سد النهضة وقسمه بعدم إلحاق أى ضرر بحصة مصر من النيل، تدعو إلى التفائل، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها فى إدارة هذه الملف على أكمل وجه.

وأوضح كدواني لـ" اليوم السابع" أن ما تم تداوله من شائعات، بأن ملف حصة مصر من المياه قد أغلق، ليس صحيحًا، لافتًا إلى أن مصر ماضية فى سياسياتها الدبلوماسية، للحافظ على حصتها فى نهر النيل 55 مليار متر سنويًا، مشيرًا إلى أنه لا مجال للتنازل عن تلك الحصة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قال: "نحن نعرف الأصول وحسن الجوار ونخاف الله وليس لدينا رغبة لإلحاق الضرربالشعب المصرى، ويجب أن تكون الثقة بيننا فى هذا الشأن، مضيفًا فى المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم، "بعض الإعلاميين حاولوا أن ينالوا من تلك العلاقة، لكن أنا وأخى الرئيس السيسى لا نعرف هذا الطريق".