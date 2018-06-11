video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 05:39 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

وكيل "دفاع" البرلمان: تصريحات رئيس وزراء إثيوببا بشأن سد النهضة تدعو للتفائل

الإثنين، 11 يونيو 2018 04:00 ص
وكيل "دفاع" البرلمان: تصريحات رئيس وزراء إثيوببا بشأن سد النهضة تدعو للتفائل يحيي كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
رامى سعيد
إضافة تعليق

قال يحيي كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد بشأن سد النهضة وقسمه بعدم إلحاق أى ضرر بحصة مصر من النيل، تدعو إلى التفائل، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها فى إدارة هذه الملف على أكمل وجه.

وأوضح كدواني لـ" اليوم السابع" أن ما تم تداوله من شائعات، بأن ملف حصة مصر من المياه قد أغلق، ليس صحيحًا، لافتًا إلى أن مصر ماضية فى سياسياتها الدبلوماسية، للحافظ على حصتها فى نهر النيل 55 مليار متر سنويًا، مشيرًا إلى أنه لا مجال للتنازل عن تلك الحصة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قال: "نحن نعرف الأصول وحسن الجوار ونخاف الله وليس لدينا رغبة لإلحاق الضرربالشعب المصرى، ويجب أن تكون الثقة بيننا فى هذا الشأن، مضيفًا فى المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم، "بعض الإعلاميين حاولوا أن ينالوا من تلك العلاقة، لكن أنا وأخى الرئيس السيسى لا نعرف هذا الطريق".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء إثيوبيا يستجيب للسيسي ويقسم بالله على عدم إلحاق الضرر بـمياه النيل - صور

مجلس النواب

سد النهضة

حصة مصر النيل

السيسى

اثيوبيا




لا تفوتك
نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

"قسم إثيوبى" على عدم المساس بحصة مصر يطمئن المصريين.. نواب: تصريحات "أبى أحمد" تدعو للتفاؤل.. وكيل اللجنة الإفريقية بالبرلمان:"تصعيد الملف لرئاسة الجمهورية أنهى الخلافات.. و"دفاع المجلس": حصتنا السنوية لن تتغير

"قسم إثيوبى" على عدم المساس بحصة مصر يطمئن المصريين.. نواب: تصريحات "أبى أحمد" تدعو للتفاؤل.. وكيل اللجنة الإفريقية بالبرلمان:"تصعيد الملف لرئاسة الجمهورية أنهى الخلافات.. و"دفاع المجلس": حصتنا السنوية لن تتغير

قطر تفشل مجددا فى الافتراء على السعودية.. الخطوط الجوية الكويتية تنفى شائعة تنظيم الحمدين بتلقيها توجيهات من المملكة بمنع سفر القطريين لأداء العمرة.. ومواطن قطرى بالحرم المكى يؤكد إجرائه العمره دون عقبات

قطر تفشل مجددا فى الافتراء على السعودية.. الخطوط الجوية الكويتية تنفى شائعة تنظيم الحمدين بتلقيها توجيهات من المملكة بمنع سفر القطريين لأداء العمرة.. ومواطن قطرى بالحرم المكى يؤكد إجرائه العمره دون عقبات

فيديو.. أجمل 10 أهداف فى مونديال 2014 قبل نهائيات روسيا

فيديو.. أجمل 10 أهداف فى مونديال 2014 قبل نهائيات روسيا

أضرار الشيشة أخطرها السرطان والإدمان

أضرار الشيشة أخطرها السرطان والإدمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة