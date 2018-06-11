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وصول قافلة مساعدات إلى مدينة دوما السورية لأول مرة منذ 3 شهور

الإثنين، 11 يونيو 2018 10:10 ص
وصول قافلة مساعدات إلى مدينة دوما السورية لأول مرة منذ 3 شهور دوما السورية -أرشيفية
رويترز
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قال مسؤول فى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن قافلة مساعدات وصلت دوما فى الغوطة الشرقية بسوريا أمس الأحد لأول مرة منذ 3 شهور.

وقال المسؤول أن الأمم المتحدة قلقة من تصاعد الأعمال القتالية فى إدلب وتدعو لبذل جهود من أجل التوصل إلى حل عبر المفاوضات لتجنب ما حدث فى الغوطة.

وأعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا، يورى يفتيشينكو،نهاية الشهر الماضى أنه بسبب تحسن الوضع الإنسانى عاد أكثر من 65 ألف مدنى إلى منازلهم فى الغوطة الشرقية فى ريف دمشق.وقال يفتيشينكو - وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "إنه بسبب تحسن الوضع الإنسانى عاد 66 ألفا و257 من اللاجئين والنازحين إلى ديارهم فى الغوطة الشرقية".

وأضاف أنه من أجل تجنب الاستفزازات وضمان سلامة السكان المحليين، تقوم وحدات من الشرطة العسكرية الروسية فى الغوطة الشرقية والقلمون الشرقى واليرموك والرستن وتلبيسة، بوضع مراكز مراقبة وإرسال دوريات، مشددا على أن "الجانب الروسى يبذل جهودا لتحسين الوضع الإنسانى فى مناطق أخرى من سوريا".


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