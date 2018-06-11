وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": محدودو الدخل مش هيضايقوا من الأسعار الجديدة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن الحكومة وضعت على رأس خطتها أثناء تعديل اسعار الكهرباء محدودى الدخل من المواطنين فى إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء حتى 2021.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيادة الجديدة لن تكون مفزعة بالنسبة للمواطن قائلا: " محدش هيضايق من الأسعار الجديدة"، لافتًا إلى أنه سيعقد غدا الثلاثاء مؤتمر صحفى بمقر الوزارة للإعلان عن خطة رفع الدعم، بالإضافة إلى إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام الماضى وخطتها للعام المالى الجديد.

ومن المقرر أن تعلن غًدا وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى مؤتمر صحفى للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أسعار الكهرباء الجديدة للشرائح السبعة فى إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيا حتى 2021.

وأقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة تسيير الأعمال أسعار شرائح الكهرباء والزيادات الجديدة المقررة لها.