وزير الدفاع البريطانى: منح تأشيرات لمترجمين أفغان ضمن مخطط لإعادة التوطين

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ذكرت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية، أن عشرات المترجمين الأفغان الذين عملوا إلى جانب القوات البريطانية فى أفغانستان سيتم منحهم حق الإقامة فى بريطانيا، وذلك عقب استعراض لسياسة الحكومة.

وقال وزير الدفاع البريطانى جافين ويليامسون، فى مقال له نشر على (الديلى ميل)، إن قرابة 50 متطوعًا على خط المواجهة ممن خدموا فى إقليم (هلمند) بأفغانستان سيتم منحهم تأشيرات لدخول بريطانيا، واصفا إياهم بـ"الأبطال المجهولين" فى حملة بريطانيا بأفغانستان، وسيتم السماح للمترجمين بإعادة التوطين فى بريطانيا مع زوجاتهم وأطفالهم، مما جعل إجمالى عدد التأشيرات الجديدة التى تم إصدارها يصل إلى حوالى مائتى تأشيرة.

وجاء هذا القرار بعد سنوات من انتقاد الطريقة التى تعامل بها الحكومة البريطانية مترجمى الجيش والذين تُعرِضهم مشاركتهم فى جهود حلف الشمال الأطلسى (الناتو) لتهديد بالتعرض لأعمال انتقامية على نحو كبير، وقد تلقى الكثير منهم تهديدات بالقتل بينما قُتل البعض فى منازلهم.

وذكر ويليامسون، فى مقاله، أن المترجمين على خط المواجهة خدموا بريطانيا بتميز مبهر فى الحملة العسكرية بأفغانستان، وجاءت تصريحات ويليامسون بعدما انتقد الرئيس التنفيذى للحكومة الأفغانية عبدالله عبدالله بريطانيا متهمًا إياها بأنها خذلت أشخاصا قال إنهم تعرضوا لخطر أكبر مقارنة بالجنود، ويذكر أن أكثر من 7 آلاف أفغانى (نصفهم مترجمون)، قدموا نوعًا من المساعدة للجهود البريطانية المبذولة فى أفغانستان بين عامى 2002 و2014، وتمت إعادة توطين حوالى 400 مترجمًا سابقًا فى بريطانيا حتى الآن، غير أن الكثيرين لا يزالون يصارعون من أجل الحصول على تأشيرات.