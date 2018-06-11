video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 05:31 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع البريطانى: منح تأشيرات لمترجمين أفغان ضمن مخطط لإعادة التوطين

الإثنين، 11 يونيو 2018 04:38 م
وزير الدفاع البريطانى: منح تأشيرات لمترجمين أفغان ضمن مخطط لإعادة التوطين وزير الدفاع البريطانى جافين ويليامسون
أ ش أ
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية، أن عشرات المترجمين الأفغان الذين عملوا إلى جانب القوات البريطانية فى أفغانستان سيتم منحهم حق الإقامة فى بريطانيا، وذلك عقب استعراض لسياسة الحكومة.

وقال وزير الدفاع البريطانى جافين ويليامسون، فى مقال له نشر على (الديلى ميل)، إن قرابة 50 متطوعًا على خط المواجهة ممن خدموا فى إقليم (هلمند) بأفغانستان سيتم منحهم تأشيرات لدخول بريطانيا، واصفا إياهم بـ"الأبطال المجهولين" فى حملة بريطانيا بأفغانستان، وسيتم السماح للمترجمين بإعادة التوطين فى بريطانيا مع زوجاتهم وأطفالهم، مما جعل إجمالى عدد التأشيرات الجديدة التى تم إصدارها يصل إلى حوالى مائتى تأشيرة.

وجاء هذا القرار بعد سنوات من انتقاد الطريقة التى تعامل بها الحكومة البريطانية مترجمى الجيش والذين تُعرِضهم مشاركتهم فى جهود حلف الشمال الأطلسى (الناتو) لتهديد بالتعرض لأعمال انتقامية على نحو كبير، وقد تلقى الكثير منهم تهديدات بالقتل بينما قُتل البعض فى منازلهم.

وذكر ويليامسون، فى مقاله، أن المترجمين على خط المواجهة خدموا بريطانيا بتميز مبهر فى الحملة العسكرية بأفغانستان، وجاءت تصريحات ويليامسون بعدما انتقد الرئيس التنفيذى للحكومة الأفغانية عبدالله عبدالله بريطانيا متهمًا إياها بأنها خذلت أشخاصا قال إنهم تعرضوا لخطر أكبر مقارنة بالجنود، ويذكر أن أكثر من 7 آلاف أفغانى (نصفهم مترجمون)، قدموا نوعًا من المساعدة للجهود البريطانية المبذولة فى أفغانستان بين عامى 2002 و2014، وتمت إعادة توطين حوالى 400 مترجمًا سابقًا فى بريطانيا حتى الآن، غير أن الكثيرين لا يزالون يصارعون من أجل الحصول على تأشيرات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الدفاع البريطانى يعلن زيادة قوات الإحتياط فى أيرلندا الشمالية

وزير الدفاع البريطانى يؤكد التزام بلاده بدعم حلفائها فى مواجهة التحديات

وزير الدفاع البريطانى يهدد بالتدخل مجددا فى سوريا

اخبار عربية

وزير الدفاع البريطانى

مترجمين افغان

مكافحة الارهاب

اخبار عالمية

اخبار بريطانيا

الحكومة الافغانية




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة