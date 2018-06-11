video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 07:00 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الفرنسى: مالى تفتقر إلى الإرادة السياسية لتنفيذ اتفاقات السلام

الإثنين، 11 يونيو 2018 06:46 م
وزير الخارجية الفرنسى: مالى تفتقر إلى الإرادة السياسية لتنفيذ اتفاقات السلام وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان
أ ف ب
إضافة تعليق

اعتبر وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، الاثنين، أن مالى تفتقر إلى الإرادة السياسية لتنفيذ اتفاقات السلام فى منطقة الساحل، وذلك إثر لقائه نظيرته السويدية مارجوت وولستروم فى ستوكهولم.

وقال الوزير الفرنسى، إن "اتفاقات الجزائر تتضمن كل شئ لاستعادة السلام فى مالى والساحل فى شكل أشمل"، وأضاف "ثمة حاجة الى توافر الارادة السياسية لتحويل هذه الاتفاقات إلى واقع، لكن الأمر ليس على هذا النحو، آمل بأن يتحقق ذلك بعد الانتخابات الرئاسية" فى مالى التى تجرى بعد أقل من شهرين.

ووقع اتفاق السلام فى 2015 بوساطة جزائرية بهدف عزل الجهاديين نهائيًا، لكنه لم يطبق حتى الآن ولا تزال مناطق بكاملها فى مالى خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية والأممية، وتابع لودريان "إذا كان من رسالة أوجهها إلى الرئيس المالى والمرشحين، مع حرصى على عدم الانحياز فى عملية انتخابية، فهى أن يتعهدوا علنا تطبيق اتفاقات الجزائر".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى مالى فى 29 يوليو، وقد ترشح الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا لولاية ثانية، ونهاية يونيو، أسفرت تظاهرة للمعارضة عن سقوط عدد كبير من الجرحى ما دفع الاتحاد الأوروبى إلى الدعوة لاحترام حرية التعبير.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تمديد مهمة البعثة العسكرية الأوروبية بجمهورية مالى لمدة عامين

مقتل ألبانى يعمل مع قوات الأمم المتحدة فى مالي

الأمم المتحدة: على البعثة الدولية فى مالى التركيز على الأهداف السياسية

اخبار عالمية

الخارجية الفرنسية

رئيس مالى

الاتحاد الاوروبى

دول الساحل

اخبار العالم

وزير الخارجية الفرنسى

الانتخابات المالية




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة