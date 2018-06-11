وزير الخارجية الفرنسى: مالى تفتقر إلى الإرادة السياسية لتنفيذ اتفاقات السلام

أ ف ب

اعتبر وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، الاثنين، أن مالى تفتقر إلى الإرادة السياسية لتنفيذ اتفاقات السلام فى منطقة الساحل، وذلك إثر لقائه نظيرته السويدية مارجوت وولستروم فى ستوكهولم.

وقال الوزير الفرنسى، إن "اتفاقات الجزائر تتضمن كل شئ لاستعادة السلام فى مالى والساحل فى شكل أشمل"، وأضاف "ثمة حاجة الى توافر الارادة السياسية لتحويل هذه الاتفاقات إلى واقع، لكن الأمر ليس على هذا النحو، آمل بأن يتحقق ذلك بعد الانتخابات الرئاسية" فى مالى التى تجرى بعد أقل من شهرين.

ووقع اتفاق السلام فى 2015 بوساطة جزائرية بهدف عزل الجهاديين نهائيًا، لكنه لم يطبق حتى الآن ولا تزال مناطق بكاملها فى مالى خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية والأممية، وتابع لودريان "إذا كان من رسالة أوجهها إلى الرئيس المالى والمرشحين، مع حرصى على عدم الانحياز فى عملية انتخابية، فهى أن يتعهدوا علنا تطبيق اتفاقات الجزائر".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى مالى فى 29 يوليو، وقد ترشح الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا لولاية ثانية، ونهاية يونيو، أسفرت تظاهرة للمعارضة عن سقوط عدد كبير من الجرحى ما دفع الاتحاد الأوروبى إلى الدعوة لاحترام حرية التعبير.