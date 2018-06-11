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الإثنين، 11 يونيو 2018 05:32 م
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وزير الخارجية الأمريكى يدعو أطراف النزاع فى اليمن إلى العمل مع الأمم المتحدة

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:16 م
وزير الخارجية الأمريكى يدعو أطراف النزاع فى اليمن إلى العمل مع الأمم المتحدة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
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دعا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الاثنين، طرفى النزاع فى اليمن إلى العمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع المستمر منذ 3 سنوات .

وقال بومبيو، فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب التطورات هناك، مشيرا إلى أنه عبر للإماراتيين عن رغبة واشنطن فى أن تعالج أبوظبى مخاوفها الأمنية، وتحافظ فى الوقت ذاته على حرية تدفق المساعدات الإنسانية والواردات التجارية الضرورية للحياة.

وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة "تتوقع أن تحترم كل الأطراف التزاماتها بالعمل مع مكتب موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن على هذه القضية ودعم العملية السياسية لحل الصراع وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمنى ورسم خريطة مستقبل سياسى مستقر لليمن"، وكانت الأمم المتحدة قد حذرت الجمعة من تأثير اندلاع معركة محتملة فى ميناء الحديدة الذى يسيطر عليه الحوثيون، مع تقدم القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية والإمارات نحو الميناء.

 


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