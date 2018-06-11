وزير الأوقاف يهنئ السيسي بالولاية الثانية ويهديه كتابين باحتفالية ليلة القدر

كتب سمير حسنى _ ريهام عبد الله

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالولاية الرئاسية الثانية، قائلا :"تنمياتنا لكم أن يحقق فيها على أيديكم رفع شأن مصر العزيزة، والمكانة التى يليق بها"، وأهنئكم والشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ليلة القدر، ليلة الرحمة والمغفرة.

وقال وزير الأوقاف، خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس السيسى: "تتضمن مسابقتنا العالمية للقرآن الكريم، الاهتمام بفهم القرآن وفهم معانيه الكلية، بجانب الحفظ، فليس العبرة بالحفظ وحده، ويسرنى أن أقدم لسيادتكم أحدث كتابين من إصدار وزارة الأوقاف، الأول حديث الروح، والكتاب الثانى نعمة الماء، والذى أعددناه مع وزارة الرى".

ويكرم رئيس الجمهورية خلال الاحتفال عشرة من حفظة القرآن الكريم من مصر والخارج، بينهم تسعة من أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التى نظمتها وزارة الأوقاف خلال شهر مارس الماضى، والعاشر هو الفائز الأول فى المسابقة المحلية لحفظة القرآن الكريم من ذوى الاحتياجات الخاصة، فى إطار اهتمام الدولة بهذه الفئة، وذلك بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية.

ويشارك فى الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، والوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.