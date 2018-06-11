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الإثنين، 11 يونيو 2018 03:54 م
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وزيرة فرنسية عن لقاء ترامب - كيم: الأمور لن تحل بطريقة سحرية

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:40 م
وزيرة فرنسية عن لقاء ترامب - كيم: الأمور لن تحل بطريقة سحرية الوزيرة الفرنسية فلورانس بارلى
أ ف ب
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التزمت باريس موقفاً حذراً، فيما يتعلق بنتائج قمة الرئيس الامريكى دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالى كيم جونج اون، بحسب ما اعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، اليوم الاثنين، داعية الى عدم الاعتقاد بان هذه المسألة ستُحل بطريقة سحرية.

وقالت الوزيرة فلورانس بارلى، فى مؤتمر صحفى، على هامش افتتاح معرض "اوروساتورى" الدولى للدفاع والامن، إنه "من الواضح أن عقد هذا الاجتماع ايجابى جدا، لكن في الوقت نفسه اعتقد انه يجب التزام الحذر".

ودعت الوزيرة إلى التحلى بكثير من الواقعية وانتظار نتائج الاجتماع التاريخى، الذى يعقد الثلاثاء في سنغافورة، بين الرئيس الامريكى والزعيم الكورى الشمالى، بعيدا عن السذاجة، وعن الاعتقاد بأن الأمور يمكن ان تُحل بين ليلة وضحاها بطريقة سحرية".

 


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