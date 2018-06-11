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وزيرة الهجرة تلتقى النائب العام لحل قضية مهندس مصرى محكوم عليه بالإعدام بالسعودية

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:51 م
وزيرة الهجرة تلتقى النائب العام لحل قضية مهندس مصرى محكوم عليه بالإعدام بالسعودية السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
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التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المستشار نبيل صادق النائب العام، بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، لبحث قضية المصرى على أبوالقاسم المقيم بالمملكة العربية السعودية، والمحكوم عليه بالإعدام.
 
وقالت "مكرم" إنه فى إطار التعاون والتنسيق مع نقابة المهندسين لحل أزمة "أبوالقاسم" تم عرض ملف القضية على النائب العام المستشار نبيل صادق، وتم شرح ملابسات القضية خلال اللقاء.
 
وأكدت "مكرم" أن النائب العام وعد بدراسة ملف القضية حتى يتم الوقوف على جوانبها تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها والوصول لحل قضية علي أبو القاسم وكذلك لمخاطبة الجانب السعودي، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تضع في أولوياتها حل مشكلات المصريين بالخارج، مؤكدة على تعاون الأشقاء في السعودية بالعديد من القضايا والمشكلات لتحقيق المصالح المشتركة.
 
والجدير بالذكر أن المصرى على أبو القاسم يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ 2007 وصدر عليه حكم بالإعدام على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات.
 
وكانت قد التقت السفيرة نبيلة مكرم المهندس هاني ضاحي أمس لاستعراض ما تم من جهود لحل مشكلة "أبوالقاسم" وذلك لتنسيق الجهود بين الوزارة ومؤسسات الدولة التي تناولت القضية ونقابة المهندسين المصرية، وإعداد مذكرة وافية بتفاصيل القضية واستكمال المساعي لحلها مع الأشقاء بالسعودية.
 
 
 
 
 

 


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