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وزيرة التضامن الاجتماعى: التعليم فى مصر قضية أمن قومى

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:08 م
وزيرة التضامن الاجتماعى: التعليم فى مصر قضية أمن قومى غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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أعربت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بحضورها الاحتفال السنوى بمنحة مؤسسة القلعة للخريجين، مقدمة التهنئة لمؤسسة القلعة ومجلس أمنائها على إصرارهم على الاستمرار تقديم المنحه على مدار 12 عاما كانوا الأصعب فى تاريخ مصر ومثلت تحدٍيا كبيرا للمؤسسات الاقتصادية.

 

وأضافت غادة والى، فى تصريحات اليوم الاثنين، أن استمرار مؤسسة القلعة فى تمويل هذه المنحة يعكس التزامًا حقيقا ووعيا بقضية التعليم، والإيمان بأن التعليم هو أمل مصر الحقيقى ومشروعها وقضية أمن قومى، مما يدفعنا دائما فى وزارة التضامن لمساندة ودعم المؤسسات التى تعمل فى مجال التعليم وخلق فرص تغليمية أفضل فى المراحل التعليمية المختلفة، قائلة: "مستقبل هذا البلد فى تعليمه.. ووجود 184 خريجًا رقم لو تعلمون عظيم وتكلفته لو تعلمون عظيمة وأثره لو تعلمون عظيم".

 

وتابعت وزيرة التضامن: "لا تعدونا بالعودة إلى بلادكم فقط فهو أمر طبيعى والتزام من جانبكم، ولكن أقل ما تقومون به هو التعهد والالتزام بالوقوف بجوار الشباب بعد سنوات تستطيعون بعدها تقديم الخبرة والتجربة، وأن تدعموا الشباب كما وجدتم من يدعمكم ويقف بجواركم لتحقيق هذا الحلم".

 


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