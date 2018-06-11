وزيرا خارجية روسيا واليونان يبحثان الأربعاء المقبل فى موسكو العلاقات الثنائية

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن وزيرى الخارجية الروسى، سيرجى لافروف واليونانى، نيكوس كوسياس، سيجتمعان فى العاصمة الروسية موسكو، بعد غد الأربعاء، وسيبحثان القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة.

وذكر بيان للخارجية الروسية، نشرته على موقعها الرسمى (حسبما نقلت وكالة انباء سبوتنيك الروسية، " إنه بدءا من 12 وحتى 14 من هذا الشهر سيكون وزير خارجية جمهورية اليونان، نيكوس كوسياس، متواجدا فى موسكو فى زيارة عمل.، وسيجرى وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف، محادثات معه، والتى يخطط خلالها للنظر فى وضع وآفاق العلاقات الروسية اليونانية فى مختلف المجالات".

ووفقا للبيان، يعتزم الطرفان التركيز على القضايا التجارية الاقتصادية والاستثمارية، ومجال الطاقة وتحليل القاعدة القانونية للعلاقات الثنائية.

وتشهد العلاقات الروسية اليونانية تطورا إيجابيا فى مختلف المجالات، بغض النظر عن مشاركة اليونان فى نظام العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا، كونها دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى.